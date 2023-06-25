Sungurlu'da fırınlar bayram boyunca 300 gram ekmeği 7.50 TL'den satacak.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, ilçede şuanda 200 gram ekmek 5 TL'den satıldığını, ancak bayram yoğunluğu yaşandığından, talebin karşılanabilmesi için fırınların 1.5 ekmek üreteceğini söyledi.

Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmamaları için bu karar alındığını söyleyen Başkan Ambarkütükoğlu, uygulamanın Pazartesi günü başlayacağı Cuma günü ise sona ereceğini ifade etti.

Ambarkütükoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yapılan bu uygulamadan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı halkımızın anlayışla karşılamasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.