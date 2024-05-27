Çorum’un İskilip ilçesinde 75 hektarlık alanda kurulan yeni Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılara açıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye'deki 361'inci OSB olan İskilip OSB’deki son gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, İskilip Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcılara açıldığını söyledi.

ÜCRETSİZ ARSA TAHSİSİ

2 yıl içinde altyapı ve tesislerin tamamlanmasının planlandığını duyuran Vali Dağlı, müteşebbislerden arsa tahsis bedeli alınmayacağını, sadece altyapı katılım bedeli ödeneceğini ifade ederek; “Türkiye’nin her yerinden sanayicilerimizi İskilip Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet ediyoruz.” dedi

‘Bir taraftan ön tahsis protokolleri yapıyoruz, diğer taraftan da altyapı inşaatlarına başlıyoruz.’ diyen Vali Dağlı; “İskilip OSB’mizin tüzel kişilik kazanmasıyla müteşebbis heyetimiz, kamu kurumlarımız ve teknik ekibimiz ile hız kesmeden devam ettiğimiz çalışmalarda kanuni işlem sırası dahilinde eş zamanlı olarak plan, parselasyon ve altyapı proje çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Amacımız bu işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirip bir an önce faaliyete başlamak olacaktır. İskilip Organize Sanayi Bölgesini, Yeşil OSB konseptine uygun ve modern bir organize sanayi bölgesi olarak kurmak en büyük hedeflerimiz arasındadır. Çorum Bölgesel Teşvikler kapsamında 4. Bölge teşviklerinden yararlanmakta olup, OSB içerisinde yer alan yatırımlarda 5. Bölge teşviklerinden (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, %50 vergi indirimi,10 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Bedelsiz Yatırım yeri Tahsisi, Faiz ve Kar Payı Desteği) yararlanmaktadır. Çorum; ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda İskilip OSB başta olmak üzere Çorum Merkez, Sungurlu ve Osmancık’ta bulunan ve yatırımcılarına çok sayıda avantaj sağlayan OSB’lerine yatırım yapmak isteyen girişimcileri tüm imkanlarıyla desteklemeye hazır.” şeklinde konuştu

MERZİFON HAVALİMANI’NA 118, ESENBOĞA HAVALİMANINA 189 KM UZAKLIKTA

İskilip OSB’nin yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacağını aktaran Vali Dağlı; “İskilip-Ankara karayolu güzergâhında şehir merkezine 8 km mesafede yer alan İskilip OSB’nin Merzifon Havalimanı’na 118 km, Ankara Esenboğa Havalimanı 189 km, Çankırı demiryolu hattına 80 km mesafede olması, Samsun Limanı’na yakınlığı, her türlü hammaddeye kolay ulaşım imkanının bulunması, geçmişten gelen bir sanayi kültürüne sahip olması ve teşvik kanunlarının bölgede uygulanıyor olması nedeni ile teşvik yasası sonrası mevcut yatırım ivmesi dikkate alındığında İskilip, yatırımcılar açısından cazip bir bölgedir. Orman ürünleri, deri ve tarımsal sanayi konusunda ön plana çıkan İskilip ilçemizde kurulan Organize Sanayi Bölgemiz, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, seçkin yatırımlara tahsis edilmesi hedeflenmektedir.” diye konuştu

YATIRIMCILAR VALİLİĞE BEKLENİYOR

Vali Dağlı, taslak imar planları üzerinden bedelsiz ön tahsis işlem başvurularını başlatmış olan İskilip OSB’den yer tahsisi başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcıların Çorum Valiliği ana binasında bulunan İskilip OSB İrtibat bürosuna başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.