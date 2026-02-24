Çorum’un Dodurga ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’nın girişimleriyle hayata geçirilen Belediye Sosyal Tesisi hizmete açılmak için gün sayıyor.

Başkan Çetinkaya, yapımı tamamlanan tesiste iftar sonrası incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçeye kazandırılan yatırımın Dodurga’nın sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirten Çetinkaya, tesisin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini ifade etti.

“Ailelerimizin huzurla oturup güzel vakit geçirebileceği, dostlukların pekişeceği sosyal tesisimizi Allah nasip ederse çok yakında tam kapasiteyle kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diyen Çetinkaya, tesisin ilçeye hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Belediye Sosyal Tesisi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.