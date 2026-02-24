Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada” temasıyla geleneksel iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şengül Koncagül, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Vakıf kültürünün temsil ettiği paylaşma ve dayanışmanın, Ramazan ayının bereketiyle daha da anlam kazandığını belirten Çalgan, iftar programının düzenlenmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.