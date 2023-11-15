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AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip Tarihi Semerciler Arastası'nın restore edileceğini bildirdi.

Milletvekili Kaya, yaptığı açıklamada Semerciler aarstasının sağlıklaştırılması, restorasyonu ve etkinlik merkezi haline getirilmesi için, Şehri İskilip Cemiyeti tarafından yapılan proje için ödenek sağlandığını belirterek, “ İçişleri Bakanlığı’mızca 1.800.000 TL hibe, ödenek tahsis edilmiştir. İskilip her geçen gün güzelleşecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’ya, Bakan Yardımcımız Sn. Bülent Turan’a, proje aşamasında emeği geçen Şehri İskilip Cemiyeti Başkanı Sn. Coşkun Akkoca’ya ve Şehri İskilip Cemiyeti YKÜ’lerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.