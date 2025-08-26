Çorum’un Oğuzlar ilçesi, bu yıl ikinci kez düzenlenecek Yamaç Paraşütü Festivali ve Yayla Şenlikleri ile adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

“Cevizin Başkenti Kültür ve Turizm Şehri” sloganıyla duyurulan etkinlik, 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Oğuzlar Tekke Yaylası’nda gerçekleştirilecek.

Festival programında yamaç paraşütü gösterileri, ATV safari turları, kamp aktiviteleri ve kano etkinlikleri yer alıyor. Katılımcılar, Karadeniz’in eşsiz doğa manzaraları eşliğinde hem gökyüzünde süzülmenin hem de yayla havasında farklı sporların keyfini çıkarabilecek.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, festivalin bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek: “Tekke Yaylamız, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla Karadeniz’in en özel noktalarından biri. Bu yıl ikinci kez düzenleyeceğimiz Yamaç Paraşütü Festivali ve Yayla Şenliklerimizde, hem macera dolu etkinlikler hem de yöresel lezzetler sizleri bekliyor. Yamaç paraşütünden ATV safariye, kamptan kanoya kadar dopdolu bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi, çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimizi 28-31 Ağustos tarihlerinde Oğuzlar’a bekliyoruz.” dedi

Oğuzlar Kaymakamlığı, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar Kalkınma ve Kültür Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen festivalin, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.