Sungurlu’ya yapılması planlanan kültür merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sungurlulu hemşehrimiz Gökhan Yazgı'nın ilçeye gelerek müjdeyi vermesi bekleniyor.

Şehir Parkı’nın Vergi Dairesi karşısındaki bölümüne yapılması planlanan kültür merkezinde; çok amaçlı toplantı ve konferans salonları, kütüphane, sergi alanı ve fuaye, spor ve eğlence alanı ile kültürel donatıların olması planlanıyor.

Kültür merkezi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına gerekli yazışmaların yapıldığı ve Bakan Yardımcısı Sungurlulu hemşehrimiz Gökhan Yazgı'nın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek müjdeyi kendisinin vereceği öğrenildi.

Gökhan Yazgı’nın ayrıca Sungurlu'da yapmayı planladıkları kültür ve turizm yatırımları hususunda açıklamalar yapması da bekleniyor.

Şehir Parkı’nın Vergi Dairesi karşısındaki bölümüne yapılması planlanan kültür merkezinde; çok amaçlı toplantı ve konferans salonları, kütüphane, sergi alanı ve fuaye, spor ve eğlence alanı ile kültürel donatıların olması planlanıyor.

Kültür merkezi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına gerekli yazışmaların yapıldığı ve Bakan Yardımcısı Sungurlulu hemşehrimiz Gökhan Yazgı'nın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek müjdeyi kendisinin vereceği öğrenildi.

Gökhan Yazgı’nın ayrıca Sungurlu'da yapmayı planladıkları kültür ve turizm yatırımları hususunda açıklamalar yapması da bekleniyor.