İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sungurlu’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sungurlu ziyareti kapsamında Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının yer tespiti ve arazi tahsisi için Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret eden Zehir, yapılması planlanan sağlık hizmet binasının konumunun belirlendiğini ve yer tahsisinin ilk Belediye Meclis toplantısından sonra yapılacağını duyurdu.

Sungurlu ziyareti kapsamında ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu ve Sungurbey Aile Sağlığı Merkezi ziyaret eden Zehir, aile hekimleri ile biraraya geldi.

Yeni çıkan yönetmelikle ilgili aile hekimleri ile değerlendirme toplantısı yapan Zehir, Sağlıklı Hayat Merkezi’ni de ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Zehir’e Sungurlu ziyaretinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım eşlik etti.