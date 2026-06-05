AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Çorum'un eğitimi için 10 milyon lira kaynak gönderildiğini duyurdu.

Ahlatcı yaptığı açıklamada şöyle dedi: "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında; ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan okul ve kurumlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ortamlarının daha güçlü ve donanımlı hâle getirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen 10 milyon Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir.

Eğitime verdiği kıymetli destek, geleceğimizin mimarı olan evlatlarımız için gösterdiği hassasiyet ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim yatırımlarına sunduğu güçlü katkılar dolayısıyla Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e en kalbi şükranlarımızı arz ediyor, destek ve himayelerinin eğitim ailemize güç kattığını ifade ediyoruz.” dedi.