Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yaptırılan Kültür ve Konferans Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

485 kişilik kapasitesiyle Çorum’un en büyük konferans salonu olma özelliği taşıyan salonun açılışına Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Genel Meclis Başkanı Fatih Temur, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş, Borsa Başkanı Naki Özkubat, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, ilçe ticaret odası başkanları, iş dünyasının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a programa katılımlarından dolayı Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ve Vali Ali Çalgan’a tablo hediye etti.

Modern altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkânlarıyla hizmet verecek salonun konferanslar, paneller, toplantılar ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Program açılış kurdelesinin kesimi ve salonun Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisiyle son buldu.