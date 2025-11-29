Önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'da 5 yıl görev yapan Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum'a görevlendirilen ve 2023-2024 yıllarında görev yapan önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı, meslektaşı Vali Mustafa Çiftçi'yi Erzurum'da ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, nazik ziyaretlerinden dolayı Dağlı'ya teşekkür etti.

Vali Çiftçi, Çorum'da görev yaptığı süre boyunca halkın sevgisini ve takdirini kazanmıştı.