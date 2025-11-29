Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan 35 futbolcunun itiraz başvurularını kesin olarak reddetti.

Bu kararla birlikte, 3 ay ile 12 ay arasında men cezası alan futbolcuların cezaları onanmış oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.

Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

Bu kapsamda 9 ay ile 45 gün ceza alan Eren Karadağ, Atakan Cangöz, Hasan Hüseyin Akınay, Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergün ve Kadir Seven'in cezaları kesinleşti.

Cezaların kesinleşmesiyle birlikte gözler şimdi Başkan Baran Korkmazoğlu'na çevrildi.

Başkan Korkmazoğlu geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında cezalara göre transfer politikası izleneceğini açıklamıştı.

Ceza alan futbolcularla yolların ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu.