Çorum’da başlatılan Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında düzenlenen e-ticaret etkinliği, şehrin iş dünyasını bir araya getirdi.

Farklı sektörlerden sanayiciler, esnaflar, girişimciler ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte, Çorum’un dijital ticaretteki potansiyeli ve yeni fırsatlar ele alındı.

Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Program boyunca hem teknik bilgiler hem de sahadan gerçek başarı hikâyeleri anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Makina Mühendisi, Dalyan Makina Yönetim Kurulu Üyesi, ETİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Erkan Dalyan, e-ticaretin büyük şehirlerin değil, Anadolu şehirlerinin en büyük fırsatı olduğunu vurguladı.

Dalyan, Türkiye’de e-ticaret hacminin 3 trilyon TL’ye ulaştığını ve toplam ticaretin yaklaşık beşte birinin artık dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini belirterek, bu dönüşümün Çorum için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sunumda paylaşılan verilere göre Çorum, e-ticarete uyum endeksinde Türkiye genelinde ilk 5 şehir arasında yer alıyor ve internet üzerinden harcadığından daha fazlasını kazanarak şehre net gelir sağlıyor.

Ayrıca 2024 yılı verilerine göre Çorum’dan yapılan e-ticaret satış hacmi 9,8 milyar TL’ye ulaştı. Şehirde 2.098 işletme e-ticaret üzerinden satış gerçekleştirirken, firma başına ortalama 4,7 milyon TL e-ticaret cirosu oluştu.

Bu rakamların, Çorum’un dijital ticarette önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirten Erkan Dalyan, “E-ticaret artık alternatif bir kanal değil, ticaretin kendisi. Bu sistemin ana oyuncuları holdingler değil; sizin gibi esnaflar, üreticiler ve KOBİ’lerdir. Çorum üretim gücü olan bir şehir. Sorun üretmek değil, doğru pazara ulaşmak. Dijital kanallar bu sorunu çözer” dedi.

Etkinlikte ayrıca küçük şehirlerin e-ticarette maliyet avantajına sahip olduğu, yerel üreticilerin dijital kanallarla ulusal ve global pazarlara ulaşabileceği vurgulandı.

Sunumlarda “Çorum için e-ticaret: Küçük şehirler, büyük fırsatlar” mesajı öne çıktı.

“Bu şehir dijitalde büyüyecek”

Dalyan, konuşmasının sonunda Çorum’un geleceğinin sadece organize sanayide değil, dijital vitrinlerde de şekilleneceğini belirterek, şehirde daha fazla e-ticaret başarı hikâyesi görmek istediklerini söyledi.

Çorum’da başlatılan bu tür etkinliklerin, şehrin ticaret kültürünü güçlendirmek ve yeni nesil iş modellerini yaygınlaştırmak açısından önemli olduğuna dikkat çeken Dalyan, önümüzdeki dönemde iş dünyasına yönelik benzer organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

Programın dikkat çeken anlarından biri ise minik e-ticaretçi Teoman Kılıçoğlu’nun kısa sürede yakaladığı başarı hikâyesi oldu. Katılımcılar tarafından büyük takdirle karşılanan bu örnek, dijital ticaretin yaş ve ölçek fark etmeksizin herkese fırsat sunduğunu gösterdi.

Dijital Dönüşüm Hareketi’nin, Çorum iş dünyasının geleceğine yönelik atılmış somut bir adım olduğunu belirten katılımcılar, bu tür çalışmaların şehrin ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)