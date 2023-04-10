FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan kurucu İl Başkanı ve 1.sıra milletvekili adayı Yakup Taş, seçilmeleri halinde Çorum’un hakkını yedirmeyeceklerini söyledi.

‘4 DÖNEM VEKİLLİK YAPTI AMA ÇORUM’LA İLGİLİ MECLİSTE BİR KONUŞMA BİLE YAPMADI’

Çorum’un yıllardır yetim evlat muamelesi gören bir şehir olduğunu belirten Taş, isim vermenden 4 dönemdir CHP’de milletvekiliği yapan Tufan Köse’ye göndermede bulunarak; “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 4 dönemdir vekillik yapıyor ama bir defa bile Çorumla ilgili bir konuşma yapmadı. Çorum’un haklarını mecliste savunmadı. Gitmiş Çanakkale ile ilgili açıklama yaptı.” dedi

İktidar partisinin milletvekillerini de eleştiren Taş; “Mevcut iktidar partisi milletvekilleri ise ne yazık ki Çorum’a yeteri kadar yatırım getiremedi.” diye konuştu

Yeniden Refah Partisi olarak mecliste Çorum’un haklarını isteyeceklerini aktaran Taş;

“Partimiz 4 yıl önce kurulmasına rağmen 40 senelik bir geçmişe sahip. Yeniden Refah Partisi’nin kurulmasının bir amacı vardı bu da; ‘Allah için doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Yapılan hayırlı işleri tebrik etmek, eksik işleri tamamlamaktı.’ Bu doğrultuda genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan 30 Cumhur İttifakı’na katılma ve milletvekilliği seçimine parti olarak girme kararı aldı. Türkiye’nin 81 ilinde aday çıkardık. Bizim amacımız Çorum’da eksik olanları tamamlamak, yanlış olanları ise doğruysa değiştirmek.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak Çorum’un hakkı olanı isteyeceğiz. Çorum’un hakkı olan bölge müdürlüklerini, yatırım teşviklerini, treni, havalanı isteyeceğiz. İnşallah seçilirsek, mecliste tamamen bu hakları savunmak için çalışacağız. Amacımız, gayemiz Ahmet, Mehmet memur olsun değil. Amacımız hiç kimsenin hakkını yedirmemek. Biz Çorumlu hiçbir kardeşimizin hakkını ne Çorum’da, ne Ankara’da ne de başka bir yerde yenmesine müsaade etmeyeceğiz. Yarından itibaren tüm milletvekili adayı arkadaşlarımızla sahaya ineceğiz ve esnaf ziyaretlerimize başlayacağız.” ifadelerini kullandı.