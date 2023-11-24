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Çorum Belediyesi tarafından "Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Çorum" fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın da destek verdiği sergide 100 yıl önce Çorum’un hiç bilinmeyen fotoğrafları yer aldı.

Sergiye Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, akademisyenler, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Akademik danışmanlığını Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yıldırım’ın yürüttüğü sergide bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük arşividir. Bugün bağımsızlığını kazanmış 40’tan fazla devletin arşivi bizim devlet arşivimizdedir. Ayrıca 3 kıtanın belgeleri bizde yer almaktadır. Bugün açılışını yaptığımız sergide arşivimizde yer alan bazı Çorum fotoğrafları yer almaktadır. Çorum ile ilgili arşivimizde binlerce belge bulunmaktadır.” dedi

100 yıl önce merak edilen Çorum fotoğraflarını görmek isteyenler için sergi 3 Aralık’a kadar Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde açık kalacak.