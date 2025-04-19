Vali Ali Çalgan, Çorum’un il oluşunun 101. yılını kutladı.

7 bin yıllık tarihi boyunca Hititler’den Osmanlı’ya uzanan derin bir tarih ve kültüre sahip olan Çorum’un her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olduğunu belirten Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“7 bin yıllık tarihi boyunca birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan Çorum, Hititler'den Osmanlı'ya kadar uzanan derin tarihi geçmişiyle her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.

Osmanlı döneminde ekonomik ve idari açıdan gelişen şehir, 1836'da sancak statüsüne yükseltilmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihinde il statüsü kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Çorum'un il oluşunun 101. yılını kutluyor, Çorumlu hemşehrilerimin bu topraklarda sağlık, huzur ve bereket içinde nice yıllar geçirmelerini temenni ediyorum."