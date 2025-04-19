“Hacı Bektaş-ı Veli/İncinsen de İncitme” konulu 12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın İl ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan ödül töreninden dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Yarışma, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. 595.722 kişinin kayıt yaptırdığı yarışmada, Çorum’dan yaklaşık 5 bin öğrenci katılım sağladı.

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İlkokul kategorisinde Zeynep Uçar, Zümra Ece ve Nilüfer Ela, ortaokul kategorisinde Muhammed Zahid Ünsal, Müberra Kandeğer ve Zeynep Şevval Bolat, lise kategorisinde Zeynep Rale Uzun, Sıla Eker ve İsmail Esad Kalınsazlıoğlu, yetişkin kategorisinde ise Bülent Kurucu, Esra Arslan, Sümeyye Üzüm ve Mahmut Ünsal derece yaptı.

Program kapsamında Hacı Bektaşı veliyi anlatan’ İncinsende incitme’ kitabının yazarı, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Doğan Kaplan, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Prof. Doğan programda ayrıca öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Program sonunda, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür edilerek, Ufka Yolculuk yarışmasının önümüzdeki yıllarda Çorum’da daha geniş katılımla sürdürüleceği ifade edildi.