Çorum’un ilk CarrefourSA Mini Market şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Burak Emniyet ve Esra Emniyet çiftinin işletmeciliğini yaptığı CarrefourSA Mini Market’i Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi No: 17/B adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

CarrefourSA bünyesinde faaliyet gösteren ve franchise modeli ile hizmet veren CarrefourSA Mini’nin açılışına Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılıştan sonra davetlilere market hakkında bilgi veren işletme sahibi Burak Emniyet, CarrefourSA Mini Market’te gıdadan tekel ürünlerine, kozmetikten kahvaltılık ürünlere, kişisel bakımdan bebek bakım ürünlerine, yiyecek ve içecekten temizlik ürünlerine, meyve sebzeden kuruyemişe kadar A’dan Z’ye her evin ihtiyacına hitap edecek geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiklerini söyledi.

Emniyet ayrıca açılışa özel bir çok üründe özel indirimleri kaçırmak istemeyen herkesi CarrefourSA Mini Market’e davet etti.