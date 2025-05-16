İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Genç Arge RoboFest Yarışması'nın ödül töreni dün gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinin hakemliğinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Müslim Kılıç ve hakem heyeti katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Çağlar, hakem heyeti ve teknik ekibe ise teşekkür ederek, belgelerini sundu.

Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgeleri verildi.

Yarışmada dereceye giren okulların listesi şu şekilde:

ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ(ORTAOKUL)

1. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu (Süper Yıldızlar)

2. 23 Nisan Ortaokulu (23 Nisan )

3. Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu (SAR )

ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ(LİSE)

1. TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (General)

2. TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzobot)

3. Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (City Star Takımı)

KODLAMA KATEGORİSİ ORTAOKUL

1.Mustafa Kemal Ortaokulu (Code 2 )

2.Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu (İmaj)

3. Mustafa Kemal Ortaokulu (Code 1)

KODLAMA KATEGORİSİ LİSE

1.Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi (Şatobot)

2.Osmancık Bilsem (Pirinçbot)

3.Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Roboteknik)

ROBOFUTBOL KATEGORİSİ

1.Takımlar

Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü (Külliyenin Çocukları) - Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Külliye Robotik)

2. Takımlar

Ada Koleji (Adanın Yıldızları R18) - Ada Koleji (Adanın Yıldızları R19)

3.Takımlar

Doğa Koleji (Platinium Team) –TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorobot)

ÖZDEĞERLER KATEGORİSİ ORTAOKUL

1. Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu

2. Çorum Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul Bölümü)

3. Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu

ÖZDEĞERLER KATEGORİSİ LİSE

1.Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Osmancık Bilsem

3.TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi