Çorum’un Sungurlu ilçesiyle özdeşleşen, kendine has lezzeti ve aromasıyla ün kazanan “10 dilim kavunu” yaz sezonuyla birlikte yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzetlerinden biri olan bu özel kavun, bu yıl kilosu 40 TL'den satışa sunuluyor. Hem görünümüyle hem de ağızda bıraktığı tatla dikkat çeken 10 dilim kavunu, tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Üreticiler, bu yıl verimin iyi olduğunu belirtirken, kavunun doğal ve katkısız yetiştirildiğini vurguluyor. Kavunun Sungurlu’ya özgü toprak yapısı ve iklim şartlarında yetişmesi, lezzet farkını ortaya koyan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Vatandaşlar ise Sungurlu’nun bu eşsiz lezzetinin sofralara yeniden dönmesinden memnun.

“10 dilim kavunu” sadece Çorum’da değil, çevre illerden gelen taleplerle de geniş bir kitleye ulaşıyor.