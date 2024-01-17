Ece Holding tarafından 2013’te satın alınan Isvea, hedef pazarları ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesiyle faaliyet hacmini genişletecek.

Ece Holding tarafından 2013 yılında satın alınan vitrifiye seramik üreticisi Isvea, tüm üretim faaliyetlerine Çorum'daki 7 üretim tesisi, lojistik merkezi, Ar-Ge ve Ür-Ge merkezi ile sanat atölyesinden oluşan modern yapısıyla devam ediyor.

Söz konusu tesislerinde vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak eviyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretimi yapan Isvea, yeni pazarlarla faaliyet hacmini artırmayı planlıyor. Milano Jean David Design Studio, Torino WAU Architetti, Nativita Design House, OMC2 Design Studios, Simone Valsecchi, Ettore Giordano ve Sabrina Selli gibi isimlerin imzalarını ürünlerinde taşıyan Isvea markalı tüm ürünler Isvea Design Hub süpervizörlüğünde, uluslararası kalite standartlarında üretiliyor. Isvea’nın söz konusu işbirlikleri son yıllarda Red Dot Ödülü, IF Tasarım Ödülü, Plus X Ödülü, EDIDA Elle Deco Uluslararası Tasarım Ödülü, A' Tasarım Ödülü ve Xone Tasarım Ödülü gibi uluslararası ödüller de kazandı.

“Tüm üretim faaliyetlerimiz Çorum’da yoğunlaşmış durumda”

2024 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ece Holding ve Isvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Isvea olarak, vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak eviyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretiyoruz. Vitrifiye Seramik kategorisinde yılda 1 milyon 950 bin adet vitrifiye ve 450 bin adet fireclay duş teknesi ve mutfak eviyesi üretim kapasitesine sahibiz. Isvea markası ile premium ve üst segmentte konumlandırma stratejimiz var. Tüm üretim faaliyetlerimiz Çorum'da yoğunlaşmış durumda satış ve pazarlama operasyonlarımız ise daha stratejik bir konumda, yurt içi satışlarımızı ve 65 yabancı ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da yer alıyor. Şu anda 65 ülkedeki 500'den fazla satış noktasında faaliyet gösteriyoruz ancak 2024 yılında ticaret hacmimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesi yer alıyor.” dedi.

“Faaliyetlerimizi genişletmeye kararlıyız”

Geçen yıla ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdem Çenesiz, geçen sene bir yandan ürün geliştirmeye hız verdiklerini, diğer tarafta ise operasyonel verimliliği optimize ederek tasarrufları artırmaya yönelik önlemler aldıklarını söyledi. Çabalarının piyasa ortamında dayanıklılıklarını artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak doğrultusunda olduğunu belirten Çenesiz, “Bu hedefte başarılı olduğumuza inanıyorum ve 2024'ün ilk çeyreğinden sonra müteakip yükselişten hızla faydalanabileceğimize güvenim tam. Yenilikçiliğe, operasyonel mükemmelliğe, stratejik ortaklıklara ve pazar dinamiklerine süratle uyum sağlamaya odaklandığımız için, 2023 ve sonrasında faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde genişletme yönündeki kararlıyız.” açıklamasını yaptı.

“Ürün çeşitliliğimizle talebe anında karşılık verebiliyoruz”

“İşimizin her noktasında mükemmelliği hedefliyoruz” diyen Çenesiz, devamında şunları kaydetti: “Pazarlama ve müşteri destek stratejilerimiz de mükemmeliyet odaklı ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlıyor. Ürün çeşitliliğimiz, kapsamlı envanter mevcudiyetimiz ve hızla değişen pazar taleplerine ve eğilimlerine anında karşılık verebiliyoruz. Ayrıca, şirketimizin belki de en belirgin özelliği olan tasarım konusuna da güçlü bir şekilde odaklanmayı sürdürüyoruz. ‘Tasarımla fark yaratmak’ sloganı, Isvea'nın tüm iletişiminde yer alıyor ve bu bir tesadüf değil. İtalyan kültürü ve tarihinde yatan özgünlük ve sofistike olma değerlerinden ilham alıyor, markanın tüm tarihini tanımlayan kültüre sadık kalmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge kurmaya çabalıyoruz. Yani ürünlerimizin her biri estetik açıdan göze hitap etmeli, ancak aynı zamanda günlük hayatımızı kolaylaştırmalı ve dayanıklı olmalı.”

“Premium segmentte varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

2024’ün başında fireclay duş teknesi ve mutfak eviyeleri üretim hatlarında ve gömme rezervuar üretim tesislerinde bir dizi yatırım yaptıklarını anlatan Çenesiz, bu iyileştirmelerin pazar talebine daha etkili karşılık vermelerine imkan sağlayacağını vurguladı. Çenesiz, devamına şunları söyledi: “Tornado WC ve Ultimate Flush teknolojisine sahip en yenilikçi inovatif klozetlerden biri olan Waterfall WC bunlara örnek olarak verilebilir. Öte yandan, şimdi yeni tasarımlar ve iki yeni renk olan Terracotta ve Taş grisi ile sunulan en yeni Colorisvea koleksiyonları ve Artisan ürün segmentine yeni kattığımız Milan JDD Design Studio imzalı Fluido ve Vea serileri ile premium segmentte varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

“İnşaat faaliyetleri için istikrarlı bir talep görüyoruz”

İnşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çenesiz, “Ece Holding'in birçok üretim sektöründe faaliyet göstermesi, Türk inşaat sektörüne daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamızı ve mevcut dinamikleri daha iyi görmemizi sağlıyor. Türkiye'deki inşaat sektörü halen zorlukları ve fırsatları bir arada sunan bir zemin üzerinde ilerliyor gibi görünüyor. Bir yandan, şehirleşme, altyapı geliştirme ve konut ihtiyaçlarının etkisiyle inşaat faaliyetleri için istikrarlı bir talep görüyoruz. Öte yandan malzeme maliyetlerindeki dalgalanmalar, mevzuat değişiklikleri ve piyasa rekabeti daha karmaşık bir çalışma ortamı yaratıyor. Orta vadede, hükümet girişimleri ve süregelen kalkınma projeleriyle inşaat sektöründe büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.