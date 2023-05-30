FATİH BATTAR

AK Parti'den 28. Dönem Çorum Milletvekili olarak seçilen Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdı.

Ahlatcı, Ankara’da Çorum’un sesini en güçlü şekilde duyuracağını söyledi.

Milletvekili Ahlatcı’nın rozetini ise AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay taktı.

“Şimdi memleketimiz ve vatandaşlarımız için çalışma vakti geldi” diyen Ahlatcı, Ankara'da, Çorum'a ve tüm Türkiye'ye hizmet için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Çorum’un layık olduğu tüm hizmetleri yerine getirmek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte çalışacağını belirten Ahlatcı, “Artık Çorum için şahlanma vakti. Başlayan Türkiye Yüzyılı'nın en değerli ili Çorum ve Çorumlular olacaktır. Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğim ve Ankara’da sesini güçlü ve etkili bir şekilde duyuracağım” açıklamasında bulundu.

Ahlatcı, basın mensuplarına da leblebi ikram etti.