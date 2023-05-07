MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamıda Oto Galerici esnafı ile bir araya geldi. Programda konuşma yapan Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorum’un sorunlarını ortak akılla çözmenin gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ın ev sahipliğinde Oto Galericiler ile kahvaltıda buluşan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, seçimlerde dua ve destek istedi.

Çorum’da 20 yıldır tek başına iktidar seçilenlerin yetersizliği nedeniyle hak ettiği hizmetleri alamadığı için halkın talep ve beklentisinin fazla olduğuna değinen Vahit Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorum’un sorunlarını ortak aklı kullanarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Kayrıcı, kahvaltının ardından Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticileri ile birlikte oto pazarını gezerek vatandaşlardan bir oy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir oy da MHP’ye destek istedi.