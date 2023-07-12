AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi ziyaret etti. Ahlatcı, ziyarette çiftçilerin karşılaştığı zorlukları aktararak çözüm için destek istedi.

Ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Ahlatcı, “Çiftçilerimiz, ülkemizin temel direklerinden biri ve tarıma dayalı ekonomimizin temel taşıdır. Üretimde verimlilik, pazarlama imkanları, destek politikaları gibi konular çiftçilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde ele alınmalıdır. Hedefimiz, çiftçilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeleri ve adil bir şekilde gelir elde etmeleridir. Bu doğrultuda, çiftçilerimizin taleplerinin çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçilerimize destek olmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak için gereken adımları atacağımızdan emin olabilirsiniz.

Çiftçilerimize verdiğimiz değeri göstermek, tarım sektörümüzü güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Çorum'un tarım potansiyelini en üst düzeye çıkartacak ve çiftçilerimizin refahını artıracak çalışmalara imza atacağız.

Sizlerin de desteği ve katkısı ile Çorum'un tarımsal kalkınmasını sağlayacak adımları atacağımıza inanıyorum. Birlikte, güçlü ve bereketli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)