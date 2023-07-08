FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı havzasında bulunan ve atıl durumdaki arazisini değerlendirerek, “Lavanta Bahçesi” kurdu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensupları ile lavanta bahçesinde bir araya geldi. Başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve kurum müdürlerinin yanısıra belediye meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Aşgın, atıl durumdaki bir alanı Çorum’a yakışır bir bahçe haline getirerek Çorumluların hizmetine sunduklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl dikilen lavantaların büyümeye başladığını ve yeni dikimlerin de yapıldığını söyleyen Başkan Aşgın, ayrıca bölgede aromatik bitkilerin yetiştirildiği bir alanın da düzenlendiğini kaydetti.

Geçmişte Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak kullanılan bölgenin de herhangi bir işlevi olamayan atıl bir nokta olduğunu anlatan Başkan Aşgın, “Lavanta bahçesi olarak kurduğumuz bu alan daha önce Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak hizmet vermiş. Fidanlığın taşınmasıyla herhangi bir işlevi olamayan atıl bir noktaydı. Bazı illerde lavanta bahçelerinde başta gelin damatlar olmak üzere insanların fotoğraflarını görüyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucu burasının en güzel lavanta bahçesi olarak değerlendirilmesini kararlaştırdık. Geçtiğimiz yıl lavantalarımızı diktik. Lavantalar acaba tutacak mı? Çiçek açacak mı diye bekledik. Büyük bir emek verildi. İkinci yılında bu hale geldi. Bölgede 10 bin adet lavantayı toprakla buluşturduk” dedi.

Bahçenin sadece lavanta bahçesi olmasını istemediklerinin anlatan Aşgın, “Nostaljik unsurlar ilave ettik. Bahçemize aromatik bitkiler diktik. 2 bin adet ada çayı 4 bin adet altın otunu toprakla buluşturduk. Çocuklarımız bilgisayar ve tablet dışında toprakla buluşturmak amacıyla “Minik eller toprakla buluşuyor” projesi hazırladık. Bir sebze nasıl yetişir, hangi aşamalardan sonra sofralara gelir bunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.