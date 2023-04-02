MURAT ÇETİN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) milletvekili aday adayı Prof. Dr. Habib Akdoğan, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle, coğrafi konumuyla ve sahip olduğu insan kaynağıyla Çorum’un yüksek potansiyele sahip şehirlerden birisi olduğunu belirterek, bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı iken milletvekili aday adaylığı için istifa eden Prof. Dr. Habip Akdoğan gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Habib Akdoğan, esnafın, işçinin, köylünün, memurun, emeklinin, maaş ve ücretleriyle geçinen kesimlerin, kısacası tüm emekçilerin hak ettikleri paylarını aldığı, halkın enflasyon altında ezilmediği, hep birlikte üretip hakça paylaşacağınız, işsizlik sorununun kademeli olarak çözüldüğü, üniversitelerinde laik, bilimsel, çağdaş eğitimin verildiği, bilimin ve aklın öncülüğünde, merkez bankası vb. bağımsız kurumların olduğu, öğrencilerin beslenme ve barınma sorunlarının çözüldüğü, eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye için aday olduğunu kaydetti.

‘MEVCUT POTANSİYELİ İLE EN GELİŞMİŞ ŞEHİR OLMAYI HAK EDİYOR’

Çorum’un sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle, coğrafi konumuyla ve sahip olduğu insan kaynağıyla yüksek potansiyele sahip şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Akdoğan, “Ancak bugüne kadar bu potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Oysa bu potansiyeliyle bölgenin en gelişmiş şehri olmayı hak ediyor” dedi.

‘MERKEZİ HÜKÜMETTEN HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI ALAMADI’

Çorum’un merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığını vurgulayan Akdoğan, “Çorum’un göç veren bir şehir değil, göç alan ve göç edenlerin geriye dönmeyi değer bulduğu, var olan turizm potansiyelinin katma değere dönüştüğü, sanayisinin desteklendiği, Çorum’un denize ve başkente hızlı trenle bağlandığı, köylüsünün desteklendiği, ürettiği ürünleri değer fiyattan satabildiği, kooperatifleşmenin yaygınlaştığı, tüketicinin doğrudan ve ucuza ürün alabildiği, tarım ve hayvancılığın desteklendiği, kısacası yatırımlardan hak ettiği payını alabilmesi için aday oldum. Sorunların çözümü için tarihi bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Millet İttifakımızın “Ortak Poşitikalar Mutabakat Metni” çerçevesinde yer alan uygulamaların yürütülmesine katkı vermek için aday oldum. Yurttaşlarımızın her gün karşı karşıya kaldığı, bu ve benzeri sorunlar değildir. Bir ve beraber olacağız. Hep beraber aşacağız” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akdoğan’a teşekkür etti.