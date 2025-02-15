Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD), sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafların Berat Kandillerini kutlayarak, kandil lokumu ikram etti.

Berat Kandili vesilesiyle Çorum Sanayi Sitesi’nde esnaflara kandil lokumu ikram eden ÇOSAD’ın bu duyarlı davranışı ise sanayi esnafı tarafından takdir topladı.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, bizlere Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne milletçe bir kez daha erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduğumuzu söyledi.

Pehlivan, Berat Kandili’nin Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden birisi olduğunu kaydetti.

Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandili’ni vesile bilerek Yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek İslam Alemi’nin huzuru için dua etmemiz gerektiğini vurgulayan Eyyüp Pehlivan, “Bu duygu ve düşüncelerle Çorumlu hemşerilerimin Berat Kandil’ini kutluyor, bu mübarek gecenin hayatımıza tam olarak yansıması temennisiyle herkese bereketli, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi.

ÇOSAD Başkanı Pehlivan, kandil vesilesiyle beraberindeki dernek yöneticileri ile birlikte sanayi esnafını da ziyaret ederek, hem kandillerini kutladı hem de hayırlı işler diledi.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan ayrıca, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’u da yeni işyerinde ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Uzun’a yeni açmış olduğu iş yerinde bol kazançlar dileyen Pehlivan ve beraberindekiler, Uzun’a hayırlı işler dileklerini iletti.