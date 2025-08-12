Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” projesi hakkında bilgi sunmak üzere, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çalgan ile bir süre sohbet eden İlhan Kılıç, projenin hedef ve amaçları hakkında bilgi verdi.

ÇOSTOG tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

Proje kapsamında Çorum Merkeze bağlı köylerde mezarlıkların otlardan temizlenmesi, haşerelere karşı ilaçlanması, bakım ve onarımı, mezarlıklara direk ve Türk bayrağı dikilmesi, ibadethanelerin temizliği, köylerde çocuklara yönelik yaz sineması etkinliği ve vatandaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor.

Vali Çalgan, projenin anlamlı ve yerinde olduğunu, bu güzel projeye gereken desteği vereceklerini ifade ederek, Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

İlhan Kılıç ise yakın ve sıcak ilgisi, projeye olan desteği nedeniyle Vali Çalgan’a teşekkür etti.

Bu arada projeye bazı kurum ve kuruluşların da destek vereceği, projenin kapsamının güçlendirilip çeşitlendirileceği bildirildi. (Haber Merkezi)