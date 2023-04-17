YÜKSEL BASAR

AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Alaca’yı ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi.

İftar programında Alacalılara hitaben konuşma yapan Gül, Alaca’da çözülememiş tüm problemleri çözeceklerini belirterek, ilçesinin hizmette tıkanmış tüm yollarını açacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meydanı’nda karşılanan Zeki Gül, meydanda yaptığı konuşmada kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı Alacalılara teşekkür etti.

‘ALACALI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK’

14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarına olan inancının tam olduğu ifade eden Gül, Alaca halkının üzerine düşeni yapacağına olan güvenin tam olduğunu belirterek, “Alaca’da bu kalabalığı yanımızda hissetmek, desteklerini hissetmek, yol arkadaşı olarak görmek beni çok mutlu etti. Sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a da içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı muzafferiyet nasip etsin” dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Gül, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Gül, hemşehrileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan ve çok sayıda Alacalı katıldı.

‘ÇÖZÜLEMEYEN TÜM SORUNLARIN ÇÖZECEĞİZ’

İftarda Alacalılara hitap eden Gül, Alaca’nın çözülemeyen tüm sorunlarını çözeceklerini ifade söyledi.

Teşkilatla uyum içerisinde çalışacağını aktaran Gül, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Alaca’nın bir evladı, sizlerin bir kardeşi olarak mecliste bir sesi, bir nefesi olarak mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğimi hepinizin bilmesini isterim. Sizleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğim. Gelecek adına Alaca’yı ilmek ilmek örmek, yapılamayan yada yarım kalan hizmetlerini tamamlamak, gelecekte çok daha müreffeh, çok daha aydınlık, daha çok hizmet alan bir Alaca ve Çorum olması adına diğer milletvekillerimizle birlikte çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl ve ilçe yönetimimizle, ilçe belediye başkanlarımızla omuz omuza vererek çözülemeyen tüm problemleri çözeceğimizi şimdiden müjdelemek isterim.

‘HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZI MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE İKTİDAR YAPMAK DURUMUNDAYIZ’

Cumhurbaşkanımız dünya 5’ten büyüktür dediği için rahatsız oldular. 40 yıllık PKK belasını bitirdiği için rahatsız oldular. Kıbrıs’ta açılamayan Maraş’ı açtığı için rahatsız oldular. Kapatılan Kur’an Kurslarını, İmam Hatip Liselerini açtığı için rahatsız oldular. Başörtüsü serbestliğinden rahatsız oldular. %8’ler de olan savunma sanayinde %80’lere çıktığımız için rahatsız oldular. Onların rahatsızlıklarından dolayı yerel siyasette AK Partili olmak, AK Partiye oy vermek ve en önemlisi hizmetin devam edebilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızı milletvekilleriyle birlikte iktidar yapmak durumundayız.

‘İLK İŞİMİZ ALACA GİRİŞİNDEKİ ASFALT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’

Milletvekili adaylarımız burada. Bir ve beraber hizmet edeceğiz demek için bugün Alaca’ya geldiler. İl Başkanımız da burada. Kendisi de Alaca’nın hizmette tıkanmış tüm yollarını açmak için burada olduğunu belirtti. Teşkilatımızla diğer ilçelerde olduğu gibi çözülememiş tüm problemleri çözeceğiz. Göreve gelmemiz halinde ilk işimiz Alaca girişindeki asfalt sorununu çözeceğiz. Sonrasında ise Alaca’da çok sayıda ölüme sebebiyet veren “Ölüm Kavşağı” diye belirtilen alanı da çözeceğiz. Bir diğer sorun olan Tokat-Sungurlu-Alaca arasında kalan duble yolun da bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız.”