Çorum Alaca ilçesinde belediye tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Alaca Belediyesi olarak, daha yeşil bir Alaca için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda hemşehrilerimize çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Toprakla buluşacak her fidan geleceğimize nefes, şehrimize güzellik katacak." denildi