Çorum Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Cumartesi Pazarı’nı daha modern ve kullanışlı hale getirmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor.

Proje kapsamında pazar alanının üzeri kapatılacak, iç ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Aşgın, Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Cumartesi Pazarı’nın yenileneceğini açıkladı.

Çalışmalar kapsamında pazar alanının üzeri kapatılarak vatandaşların ve esnafın olumsuz hava şartlarından etkilenmeden alışveriş yapabilmesi sağlanacak. Pazarın iç bölümünde ve çevresinde de çeşitli iyileştirmeler yapılarak alanın daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Aşgın, Cumartesi Pazarı’nın gerçekleştirilecek düzenlemelerin ardından farklı bir görünüme kavuşacağını belirterek, “Güzeller güzeli Çorum’umuza yakışanı yapmaya devam ediyoruz, elbette aşkla” ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Cumartesi Pazarı’nın hem pazarcı esnafı hem de bölge sakinleri için daha işlevsel bir alan haline gelmesi bekleniyor.