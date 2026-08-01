Türk Tarım Orman-Sen Çorum, Çankırı, Yozgat 17 No'lu Şube Başkanı Burak Dölcü, Kınık köyünde hayvan aşılama çalışması sırasında veteriner hekim ve sağlık teknikerinin saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Çorum merkeze bağlı Kınık köyünde 2025 yılı Buzağı, Malak ve Manda Desteklemeleri kapsamında Brucella aşısı eksik olan yetiştiricinin hayvanlarını aşılamak üzere görevlendirilen veteriner hekimlerin, mevzuata aykırı olarak hayvan zapturapt altına alınmadan aşı kaydının sisteme girilmesi talebini reddettikleri için fiziki saldırıya uğradığını belirten Dölcü; "Toplum ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, insanlara da bulaşabilen zoonoz hastalıklarla büyük bir özveriyle mücadele eden veteriner hekimlerimize yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı Türk Tarım Orman-Sen olarak en ağır şekilde kınıyoruz." dedi

'Üreticimizin desteklerden faydalanabilmesi için görev yapan, salgın hastalıklarla mücadele ederek halk sağlığını koruyan veteriner hekimlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz.' diyen Dölcü; "Kamu görevlisine yönelik bu saldırının failleri hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin en ağır şekilde uygulanmasını, benzer olayların yaşanmaması için caydırıcı tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Veteriner hekimlerimiz yalnızca hayvanların değil, toplumun sağlığını da koruyan sağlık çalışanlarıdır. Şiddetin değil, emeğin ve hukukun hâkim olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz. Türk Tarım Orman-Sen olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı

