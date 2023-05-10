HURŞİT BOZKURT

28.Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, ilçe ziyaretleri kapsamında Mecitözü, Oğuzlar, Dodurga ve Laçin’i ziyaret etti. “Cumhur İttifakı başımızın tacı” diyen Gül, her partinin kendi vekil adayıyla seçime girdiğini belirterek, bir oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir oy da partisine oy istedi.

İlçe başkanları ve belediye başkanlarını ziyaret eden Zeki Gül, esnafları da gezerek destek istedi.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalada bulunan Gül, seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, bu seçimlerden de zaferle çıkacaklarını söyledi.

Partililere “daha çok gayret göstermemiz gerekiyor” diyen Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Artık son düzlüğe girdik. Son günlerde çok daha gayret göstermemiz gerekiyor. 14 Mayıs akşamı zaferimizi taçlandırarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Çorum’da AK Parti’yi ve cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Cumhur İttifakı bizim başımızın tacı. Ancak her parti kendi vekil adaylarıyla giriyorlar. Bizler de sizlerden bir oy Cumhurbaşkanımıza bir oy da bizlere istiyoruz. Yavrularımızı şehit eden PKK ile ortaklık yapan partilere oy vermeyeceğinizi çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin geleceğine bomba koyan, bu ülkenin altını dinamitleyen, bu ülkenin askerine polisine kurşun sıkanlarla ortak olanlarla değil, onları sarı torbalara dolduran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun partisine destek olacağız. Biz Çorum’da 4 milletvekili çıkarmak için çalışıyoruz. Sizlerden de bu konuda büyük destek bekliyoruz” dedi.