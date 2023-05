HURŞİT BOZKURT

Çorum’da Cumhur İttifakı milletvekili ve il başkanları AK Parti binasında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda seçmenlerine seslenen milletvekilleri ve il başkanları ‘rehavete kapılmayın, sandığa gidin’ çağrısında bulundu.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.

GÜNAY: REKOR OYLA YENİDEN SEÇECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Murat Günay; “28 Mayıs’ta vereceğimiz kararla ya zillet ve ihanet sevdalılarını seçeceğiz yada ‘önce vatan önce millet diyen ben ve arkadaşlarım kefenimizi giyerek bu yola çıktık’ diyen, Türkiye sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Bütün hemşehrimizle 28 Mayıs’ta sandıkta buluşuyoruz. Türkiye yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla yeniden seçeceğiz.” dedi.

AŞGIN: 28 MAYIS BU MİLLETİN BAYRAMI OLACAK

14 Mayıs’ta demokrasinin kazandığını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Türkiye seçimini yaptı ve Cumhur İttifakı ezici bir üstünlükle parlamentoda çoğunluğu sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine 2.5 milyon oy fark attı. 28 Mayıs seçimleri öncesi alanı geziyoruz ve alanda sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. 28 Mayıs bu milletin bayramı olacak.” diye konuştu

İlk seçimde Cumhur İttifakı’nın mührünü vurduğunu ve TBMM’de ezici çoğunluğu sağladığını dile getiren Aşgın, Millet İttifakı seçmenlerine de seslenerek; “28 Mayıs’ta yapılacak seçimde farklı bir senaryo düşünmek bile istemiyoruz. Bu istikrarsızlık ve kaos olur. Milletimiz için felaket olur. Ben burdan Cumhur İttifakı’nın bileşenleri dışında vatanını, bayrağını, değerlerimizle barışık CHP’liler, İYİ Partili’ler ne kadar Millet İttifakı’nda vatanperver varsa onların da istikrar devam etsin istiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu

YILDIRIM: ERDOĞAN’I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

‘Büyük Birlik Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.’ diyen BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım; “Büyük Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanı 2.tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.” dedi

KUŞÇU: 28 MAYIS CUMHUR İTTİFAKI’NIN ZAFERİYLE SONUÇLANACAK

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacağını aktaran Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu; “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ülkemizi tekrar 28 Şubat karanlığına terke etmemek için, inanç alanındaki kazanımlarımızı kaybetmemek için bu seçimlerde tüm halkımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmesi gerekmektedir. 6 benzemezin bir araya gelmesinden oluşan hatta Millet İttifakı 14 Mayıs’ta istediği sonucu alamayınca gerçek yüzlerini gösterdiler. Çorum halkı bunlara çok güzel bir cevap verdi ama maalesef seçim ikinci tura kaldı. Ben inanıyorum ki 28 Mayıs Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacak. Tüm seçmenlerimizi rehavete kapılmadan, sandıklara sahip çıkarak oy kullanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KARAPIÇAK: MİLLETİMİZ ZİLLETTEN DEĞİL CUMHUR’DAN YANA OLACAKTIR

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise; “Partimiz ve Cumhur İttifakı’na gösterilen teveccüh bizleri gururlandırmıştır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak 15 Mayıs sabahı aynı azim ve sorumlulukla 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Gerek milletvekillerimiz, gerekse de Cumhur İttifakı paydaşlarımızın teşkilatlarıyla seçimlere kısa bir süre de olsa kalan zamanda vatandaşlarımızla içe içe çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aziz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletimiz zilletten yana değil, Cumhur’dan yana olacaktır. Milletimiz, terörle beraber olanla değil, terörün kökünü kazıyan irade ile beraber olacaktır. Zillete ve emperyalizme dünyayı dar eden irade ile beraber olacaktır.” şeklinde konuştu.

KAYRICI: KAZANDIK DİYE KİMSE REHAVETE KAPILMASIN

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı Cumhur İttifakı seçmenlerini uyararak; “14 Mayıs seçimlerinde şunu söylemiştik; Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmeyecekseniz bizi de seçmeyin. 28 Mayıs’ta inşallah çok güçlü bir oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. Bizler dünden nasıl çalıştıysak bugün de var gücümüzle çalışacağız. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza Çorum’dan ne kadar güçlü destek verebilirsek o kadar güçlü hizmet edeceğimize inanıyoruz. Tek korktuğumuz nokta şu; “Kazandık diye kimse rehavete kapılmasın. Yaradan ‘çalışana veririm’ diyor. Cumhurbaşkanımızı yüzde 55-yüzde 60’a yakın bir oyla seçmek için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

AHLATCI: 14 MAYIS’TA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VE BATI’NIN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

Toplantıda son olarak bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise; “Zor zamanlardan geçiyoruz. Ülkemiz ve milletimiz aleyhinde bir araya gelen şer odaklarının oyunlarını bozmak, tüm dünyaya ve insanlığa barış ve esenliği getirmek, milletimizin bugünlere ve geleceğe sahip çıkmak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiş durumdayız.” dedi.

14 Mayıs’ta milletin iradesinin sandığa yansıdığını belirten Ahlatcı; “Mecliste Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde etmiş durumdayız. Milletimizi bu hamlesiyle Türkiye’yi çökertmeye ve ele geçirmeye çalışan tüm odakların, terör örgütlerinin ve Batı’nın hevesleri kursaklarında kaldı. Bizler Cumhur İttifakı olarak gücümüzü halktan ve aziz milletimizden alıyoruz. Bu aziz millet engin feraseti ve irfanıyla 14 Mayıs’ta meclis aritmetiğini belirledi. 28 Mayıs’ta da inşallah bu meclise yakışır şekilde sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 13.Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bundan en küçük bir şüphemiz bile yoktur.” şeklinde konuştu.

‘Seçim sonuçlarını analiz ettiğimizde üç önemli hususla karşı karşıya kalıyoruz.’ diyen Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı; “Birincisi 14 Mayıs’ta ittifakımızı destekleyen her vatandaşımızın bir kez daha rehavete kapılmadan sandığa gitmesini temin etmeliyiz. İkinci oldukça yüksek sayıda olan geçersiz oyların nedenlerini düşünmemiz ve sandık kurullarında ittifakımızı temsilen görev alan arkadaşlarımızı bu konuda hassas davranmaya davet etmeliyiz. Bilhassa yaşlı ve engelli seçmenlere rehberlik yapılmalı ve bunun için de gerekli tedbirleri almalıyız. Üçüncüsü de sandıklara kuvvetli bir şekilde sahip çıkmalıyız. Bunun için her sandıkta mutlaka birden fazla ittifakımıza ait müşahit bulundurmalı, her okulda en az bir avukat kardeşimizi de görevlendirmeliyiz. Bunları yaparsak hem Çorum’da hem Türkiye genelinde zafer kendiliğinden gelecektir.”