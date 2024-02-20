AK Parti-MHP Çorum Belediye Meclis Listesi, YSK'ya teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, listede 15 kişi AK Parti, 5 kişi ise MHP'den oluşuyor.
KONTENJAN
İsmail Yağbat (AK PARTİ)
Lemzi Çöplü (AK PARTİ)
Kenan Özüyağlı (AK PARTİ)
Ali Beyaz (MHP)
MECLİS LİSTESİ
1-Ünsal Yeter (AK PARTİ)
2-Udeydullah Ahıskalı (AK PARTİ)
3-Semra Akyüz Özdağ (AK PARTİ)
4-Selim Güloğlu (MHP)
5-Ertuğrul Eren (AK PARTİ)
6-Emre Daşdemir (AK PARTİ)
7-Erdoğan Cengiz (AK PARTİ)
8-Arslan Kaynar (MHP)
9-Bilal Selman Özinel (AK PARTİ)
10-Mustafa Gökgöz (AK PARTİ)
11-Elvan Zorlu (AK PARTİ)
12-Ahmet Kurtbaş (MHP)
13-Mücahit Keskinel (AK PARTİ)
14-İlknur Göktepe (AK PARTİ)
15-Murat Kılıçlı (AK PARTİ)
16-Ahmet Yağmur Çırak (MHP)
17-Mehmet Bilal Karakaya (AK PARTİ)
18-Recep Özkaya (AK PARTİ)
19-Bülent Özdoğan (AK PARTİ)
20-İsmail Lek (MHP)