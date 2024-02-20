AK Parti-MHP Çorum Belediye Meclis Listesi, YSK'ya teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, listede 15 kişi AK Parti, 5 kişi ise MHP'den oluşuyor.

KONTENJAN

İsmail Yağbat (AK PARTİ)

Lemzi Çöplü (AK PARTİ)

Kenan Özüyağlı (AK PARTİ)

Ali Beyaz (MHP)

MECLİS LİSTESİ

1-Ünsal Yeter (AK PARTİ)

2-Udeydullah Ahıskalı (AK PARTİ)

3-Semra Akyüz Özdağ (AK PARTİ)

4-Selim Güloğlu (MHP)

5-Ertuğrul Eren (AK PARTİ)

6-Emre Daşdemir (AK PARTİ)

7-Erdoğan Cengiz (AK PARTİ)

8-Arslan Kaynar (MHP)

9-Bilal Selman Özinel (AK PARTİ)

10-Mustafa Gökgöz (AK PARTİ)

11-Elvan Zorlu (AK PARTİ)

12-Ahmet Kurtbaş (MHP)

13-Mücahit Keskinel (AK PARTİ)

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14-İlknur Göktepe (AK PARTİ)

15-Murat Kılıçlı (AK PARTİ)

16-Ahmet Yağmur Çırak (MHP)

17-Mehmet Bilal Karakaya (AK PARTİ)

18-Recep Özkaya (AK PARTİ)

19-Bülent Özdoğan (AK PARTİ)

20-İsmail Lek (MHP)

Editör: Yüksel Basar