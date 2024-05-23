Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde okumaya teşvik amaçlı ‘Yürüyen Kitaplar Projesi’ hayata geçirildi.

Kültür ve Edebiyat Kulübü danışman öğretmenleri Fatih Yılmaz ve Neslihan Öztekin danışmanlığında kulüp üyesi 65 öğrencinin çalışmaları ve 9 öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleştirilen proje büyük beğeni kazandı.

Projeye katılım sağlayan öğrenciler, Türk edebiyatının 9 önemli romancısı ve bu romancılara ait 9 eseri okul ve sınıflarda gezerek tanıtımını yaptılar.

Tespit edilen kitapların ön ve arka kapakları mukavva kartonlar üzerine görsel olarak basıldı.

Öğrenciler bu görselleri boyunlarına asarak okul bölümleri ve sınıflarda gruplar halinde dolaşarak hem yazarların hem de kitapların tanıtımını yaptılar.

Okul içerisinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülerin olduğu tanıtım etkinliği öğretmenler ve öğrenciler tarafından da beğeni ile takip edildi.

Proje ile öğrencilerde hem okumaya ilgi ve merakları uyandırılmaya çalışılırken hem de Türk edebiyatının önemli romancıları ve eserlerini tanıtmak hedeflendi.