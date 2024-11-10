AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış ve bizlere çağdaş, demokratik bir ülke bırakmıştır” ifadeleriyle açıklamasına başlayan AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, “Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi korumak ve daha ileriye taşımak, bizlerin en önemli görevidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da güçlendirecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)