İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü nedeniyle araç, ekipman ve teçhizatların sergilendiği stant açıldı.

AHL Park AVM’de açılan sergiyi Vali Ali Çalgan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz ziyaret etti.

Sergi ziyareti sonrası açıklama yapan Vali Ali Çalgan, güvenlik güçlerinin çağın gereklerine uygun şekilde kullandığı modern araç, gereç ve teçhizatların suç ve suçlularla mücadelede sağladığı olumlu katkıya dikkat çekerek, bunun ülkenin güvenlik konusundaki kararlılığını ve gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, güvenlik güçlerinin fedakârlığı, disiplini ve vatan sevgisinin, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, “Aziz milletimizin emniyeti için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.