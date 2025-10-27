TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündem yaratan açıklamalarda bulunuyor.

Hakemlerin bahis oynadığını belirten Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da futbol gündemine damga vuran bir basın toplantısı düzenledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

TFF Başkanı, "Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar." dedi.