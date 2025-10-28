Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “29 Ekim 1923, bir milletin yeniden doğduğu, karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan inanca yürüdüğü gündür” dedi.

“Bugün; özgürlüğün, eşitliğin, bilimin ve çağdaşlığın sembolü olan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” diyen Erol Afacan,

“Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aklın, bilimin ve insan onurunun üstün tutulduğu bir yaşam biçimidir. Biz eczacılar, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri her gün mesleğimizde yaşatıyoruz.

Cumhuriyet; kadınların, gençlerin, her bireyin eşit haklarla söz sahibi olduğu bir toplum idealidir. Bu ideali yaşatmak, onu her alanda geliştirmek, yalnızca geçmişin mirasını korumak değil; geleceğe olan borcumuzdur. Bugün bizler, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle; bilimin, aklın ve insan sevgisinin yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Eczacılık mesleği, topluma hizmetin ve insan sağlığını öncelemenin en değerli alanlarından biridir. Bu bilinçle, Cumhuriyet’in bize sağladığı özgür düşünce, eğitim ve çalışma imkanlarının kıymetini biliyor; mesleğimizi, Cumhuriyet’in aydınlık yüzü olarak sürdürüyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklara bağımsızlık ve özgürlük kazandıran tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

