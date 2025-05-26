Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling takımlar turnuvasında özel sporcular, gençler ve yıldızlarda ödüller sahiplerini buldu.

Turnuvada 22 takım ve 66 sporcu mücadele etti.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonunda Özel Sporcular kategorisinde Prensesler takımı birinciliği kazanırken Aslanlar takımı ikinciliği Prenses Balıklar takımı üçüncülüğü Sultan Abdulhamithan Ortaokulu ise dördüncülüğü kazandı.

Yıldız Kızlar kategorisinde Sultan Abdulhamithan Ortaokulu birinci olurken Güneş takımı ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu B takımı üçüncü aynı okulun A takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Yıldız Erkekler katagorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı birinci olurken Sultan Abdulhamithan Ortaokulu ikinci Gazi takımı üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu B takımı ise dördüncü oldu.

Genç Kızlarda iki takımın mücadelesi sonunda Mehmetcik Anadolu Lisesi birinci Curling’in Yıldızları ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Genç erkeklerde ise Mimar Sinan Anadolu Lisesi birinci olurken Mehmetcik Anadolu Lisesi 5 takımı ikinci aynı okulun 4 nolu takımı üçüncü 1 nolu takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.