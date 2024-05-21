19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Curling Turnuvası sona erdi.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride mücadele yapıldı. Toplam 41 takım, 80 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda minik kızlarda kategorisinde Ecem Doğa Özdal ve Elif Yalçın’lı Papatyalar takımı birinci, Esra Boyraz ve Ecrin Berra Yıldırım’lı Ayışığı takımı ikinci, Eslem Yağmur Okçu ve Hüma Zeren Yetim’li Kartanesi takımı üçüncü oldu.

Minik erkeklerde Selahattin Torunoğlu ve Ali Osman Yitik’li Hitit Gücü takımı birinci, M.Mert Güldaşı ve B.Önder Haylar’lı Şampiyonlar takımı ikinci, Eymen Cılız ve Eymen Kozan’lı Kırmızı-Şimşekler ise üçüncü oldu. Minik karmada ise Yusuf Taha Atalay ve Elif Zümra Su’dan oluşan Bibercik Tv takımı birinci, Elif Naz Eymen ve Ege Özünal’lı Şimşekler takımı ikinci olarak tamamladı.

Küçük erkekler kategorisinde Yağız Kayra Baran ile Sarp Burak Kolcu’dan oluşan Necip Fazıl Kısakürek takımı birinciolurken, Arcan Aslan ve Uğur Ege Mumcu’lu Karakartallar takımı ikinci, M. Enes Aksu ve Mert Ege Taştan’lı Dolunay takımı ise üçüncü oldu. Küçük karma kategorisinde Yiğit Görkem ve Tekin Elvin Koltaş’lı Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu birinci, Ezginur Yeşil ile Asaf Çınar Ercan’lı Venüs takımı ise ikinciliği elde etti.

Yıldız kızlarda Doğa Dişyar ve Yaren Dağ’lı Necip Fazıl Kısakürek B takımı birinci, Elif Bozkuş ve Elifnur Kurt’lu Necip Fazıl Kısakürek A takımı ikinci oldu. Yıldız erkeklerde Berat Ünveren ile Yağız Dağ’dan oluşan Necip Fazıl Kısakürek B takımı birinci, Ömer Gödel ve Polat Kurt’lu Necip Fazıl Kısakürek A takımı ikinci oldu.

Genç kızlarda Efsa Çelik-Sultan Gölbaşı’dan oluşan Buharaevler A takımı birinci, Ilgın Gündoğdu ile Aysima Demir’li Ayıl takımı ikinci, Yağmur Canbolat ve Hayriyet Bolat’lı Buharaevler B takımı üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Arda Sarı-Buğra Aksoy’lu Mimar Sinan Lisesi takımı birinci, Fırat Kılıç ile Sertaç Karaman’lı Güzel Sanatlar takımı ikinci, Emre Sarı-Mehmet Keskin’li Karmalar takımı ise üçüncü oydu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen madalyaları verildi.