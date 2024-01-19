Okullararası Yıldızlar Karma Floor Curling İl Birinciliği’nde şampiyonluğu erkekler kategorisinde olduğu gibi yine Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu kazandı. TED Koleji Spor Salonu’nda 9 okuldan 27 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği zorlu müsabakalara sahne oldu.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda Yağız Dağ ve Ceylin Koçak’lı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu erkekler kategorisinde olduğu gibi bu kategoride de şampiyon olmayı başardı. Uğur Arslan Taha ve Yasin Özübek’li kadrosu ile mücadele eden Gazipaşa Ortaokulu ikincilik kupasını alırken, Erdal Kirazlı, Sinem Körkem’li takımı ile Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu üçüncü, Tuana Gülşah Metin ve Abdullah Baran Serin’li kadrosu ile Büyük Düvenci Ortaokulu dördüncülük kupasını kazandı.

İl Birinciliğini şampiyon ve ikinci olarak tamamlayan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Gazipaşa Ortaokulu erkeklerde olduğu gibi karma kategorisinde de Rize yapılacak grup müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.