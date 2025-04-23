Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor

Yemeklerde baharat olarak tüketilen, şifalı bir bitki olduğu için bölgede yoğun talep gören "zuzubak" otu, ilçenin Cobet yaylası, Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde yetişiyor. Zuzubak otu, ilkbaharın gelmesiyle köylerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Otun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.

SARP KAYALIKLARDA YETİŞİYOR

Yüksek kayalıklardan topladıkları zuzubak otunu tahtadan yapılan huninin içinde kaya tuzu ile birlikte taşla döverek toz haline getirip hazır hale getirdikten sonra kilosunu 8 bin 500 ile 10 bin lira arasında sattıklarını belirten Muharrem Algan, "Biz bunu toplayabilmek için sabah saat 4'te kalkarak 5 saat yol yürüyoruz. Akşama ancak dönebiliyoruz. Bazen motor ile gidiyoruz. Bazen de yaya gidiyoruz. Yeşil olarak getirdiğimizde çok alıcı buluyor. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bu otu bizlerden isteyen çok oluyor. Bölgeden talep gördüğü gibi İstanbul, Ankara ve diğer illerden de talep görüyor. Günde ancak bir kilo toplaya biliyoruz. Az bulunan bir ottur.

BAHARAT OLARAK KULLANILIYOR

Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ayrana yoğurta, salatalık, domates ve benzeri bir çok yemeğin içine katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur" dedi.

"BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR"

Dağlarda doğal olarak yetişen 'zuzubak' otunun birçok hastalığa şifalı olduğunu belirten Sait Boğuş, otun kilosunu şu anda 8 bin liraya sattığını ve yoğun talep gördüğünü belirterek, her yerden alıcısı olduğunu söyledi.