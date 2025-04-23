Çorum Valisi Ali Çalgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı siz sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletin iradesini esas alan bir yapıyla kurulmuş ve milli egemenlik ilkesine dayandırılmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde bile milletin iradesini ön planda tutmuş ve halkın temsilcilerinden oluşan demokratik bir meclisin gerekliliğine inanmıştır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözleriyle bu meclisin temel felsefesini ifade etmiştir. TBMM’nin açılmasıyla, millet iradesi devlet yönetiminde söz sahibi olmuş, milli egemenlik somut bir şekilde hayata geçmiştir. Atatürk’ün şu veciz sözleri, bu sürecin önemini açıkça ifade eder: Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” dedi.

Bu anlamlı günün, ülke idaresinde millet iradesinin hâkim kılındığı bir yönetimi simgelediği gibi geleceğimizin teminatı olan sevgili çocukların da bayramı olduğunu kaydeden Vali Çalgan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin sizlerin ellerinde yükseleceğine olan güçlü inancın bir göstergesidir. Sizler, Türk milletinin evlatları olarak, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere miras bıraktığı bu vatanın yarınlarını şekillendirecek, ay yıldızlı bayrağımızı daima en yükseklerde dalgalandıracaksınız.

Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünde, başta sevgili çocuklarımız olmak üzere, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”