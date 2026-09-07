Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, 3-0'lık Eyüp galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; 'Daha yolun başındayız.' dedi

'Sahamızda Eyüpspor karşısında aldığımız 3-0’lık galibiyet için yüreğini ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum.' diyen Balçık; "90 dakika boyunca susmayan, takımımıza güç veren, tribünleriyle bu mücadeleye ortak olan büyük ARCA Çorum FK taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere" ifadelerini kullandı.