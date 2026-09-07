Arca Çorum FK'da dün oynanan Eyüpspor maçında 3 futbolcu 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Transferin son gününde Fenerbahçe'den transfer edilen Çağlar Söyüncü ile birlikte Ahmed Ildız ve Emircan Gürlük kadroda yer almadı.

İlk 3 maçta performanslarıyla istenileni veremeyen Ahmet Ildız ve Emircan Gürlük'ün Uğur Uçar tarafından Eyüp maçı kadrosuna alınmazken, Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlığının devam ettiği öğrenildi.

KANATTA ÇORUM FK'YI BEKLEYEN SIKINTI!

Bu arada Çorum FK'da kanat oyuncu sayısı dikkat çekti.

Kadroda Cengiz ve Kyzidiris dışında kanat oynayan futbolcu bulunmuyor.

Eyüp maçında nitekim Cengiz Ünder'in yerine 10 numara mevkiinde oynayan Göktan Gürpüz girdi.

Kanat oynayan Emircan Gürlük ise kadroya alınmadı.

Kyzidiris'in yokluğunda Çorum FK, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında kanatlarda etkisiz kalmıştı.