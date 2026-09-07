Trendyol Süper Lig'de ilk 4. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları da güncellendi.

4.haftanın ardından ligde 10 puanla lider durumdaki Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.95 olarak açıklanırken, Beşiktaş'a yenilerek 6 puanda kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 2.23 oldu.

Ligde Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup olan Arca Çorum FK, bu hafta Eyüpspor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

ÇORUM FK'NIN ŞAMPİYONLUK ORANI 200

4 puanla 14.sırada yer alan Çorum FK'nın şampiyonluk oranı ise 200.00 olarak açıklandı.

Süper Lig'in en değerli 6 kadrosundan birine sahip olan Arca Çorum FK 200 oranı ile ligde en fazla şampiyonluk şansı tanınan 10 takım arasında yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI;

Galatasaray - 1.95

Fenerbahçe - 2.23

Beşiktaş - 8.60

Trabzonspor - 8.60

Amed Sportif - 150.00

Çorum FK-200.00

Alanyaspor - 200.00

Başakşehir - 200.00

Gençlerbirliği - 200.00

Kasımpaşa - 200.00

Kocaelispor - 200.00

Rizespor - 200.00

Gaziantep FK - 300.00

Göztepe - 300.00

Eyüpspor - 500.000

Samsunspor - 500.00

Erzurumspor - 700.00

Konyaspor - 700.00