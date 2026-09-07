Trendyol Süper Lig'de ilk 4. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları da güncellendi.
4.haftanın ardından ligde 10 puanla lider durumdaki Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.95 olarak açıklanırken, Beşiktaş'a yenilerek 6 puanda kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 2.23 oldu.
Ligde Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup olan Arca Çorum FK, bu hafta Eyüpspor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk 3 puanını aldı.
ÇORUM FK'NIN ŞAMPİYONLUK ORANI 200
4 puanla 14.sırada yer alan Çorum FK'nın şampiyonluk oranı ise 200.00 olarak açıklandı.
Süper Lig'in en değerli 6 kadrosundan birine sahip olan Arca Çorum FK 200 oranı ile ligde en fazla şampiyonluk şansı tanınan 10 takım arasında yer aldı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI;
Galatasaray - 1.95
Fenerbahçe - 2.23
Beşiktaş - 8.60
Trabzonspor - 8.60
Amed Sportif - 150.00
Çorum FK-200.00
Alanyaspor - 200.00
Başakşehir - 200.00
Gençlerbirliği - 200.00
Kasımpaşa - 200.00
Kocaelispor - 200.00
Rizespor - 200.00
Gaziantep FK - 300.00
Göztepe - 300.00
Eyüpspor - 500.000
Samsunspor - 500.00
Erzurumspor - 700.00
Konyaspor - 700.00