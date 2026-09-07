Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer sezonunda en çok para harcayan takımlar sıralamasında Arca Çorum FK 5.sırada yer aldı.

Transfermarkt'in haberine göre, Süper Lig’e yeni yükselmesine rağmen transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Çorum FK, kadrosuna kattığı 23 futbolcu için toplam 24,8 milyon Euro harcadı.

Kırmızı-siyahlılar, bu rakamla dört büyüklerin ardından ligin en fazla transfer harcaması yapan beşinci takımı oldu.

Rangers’tan Mohamed Diomandé için 5,25 milyon Euro, Slovan Liberec’ten Ermin Mahmic için 5 milyon Euro ve Nacional’den Jesús Ramírez için 4,3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Berat Özdemir’i bedelsiz olarak kadrosuna katan Çorum FK, Youssoufa Moukoko ile Alexandre Penetra’yı ise kiraladı.

EN ÇOK PARA HARCAYAN FENERBAHÇE

Süper Lig'de en çok para harcayan takım ise 99 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu.

Fnerbahçe'yi 79 milyon Euro ile Beşiktaş, 78 milyon Euro ile Galatasaray, 65.8 milyon Euro ile Trabzon ve 24.8 milyon Euro ile Çorum FK izledi.