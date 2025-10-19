Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan ile ekip arkadaşlarından Halil Erkan ve Murat Erdal, gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştüler.

Ziyarette Başkan Adayı Erkan Dalyan, seçim süreci hakkında Mustafa Burak Yalçın’a bilgi verdi.

‘CİDDİ DESTEK VAR’

Odaya yeni bir kan, yeni bir enerji gelsin istediklerini dile getiren Erkan Dalyan, “Üyelerimiz değişimden yana. Yola çıktıktan sonra ciddi destek dönüşleri aldık.

’21 GRUBUN TAMAMINA DESTEK VERECEĞİZ’

Ticaret ve Sanayi Odası’nda 21 meslek komitesi olduğunu hatırlatan Dalyan, bu grupların tamamına gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dalyan ve arkadaşlarına teşekkür etti.